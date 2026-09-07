Mitra Ritel Aqua Kunjungi Pabrik di Mekarsari

jpnn.com, SUKABUMI - Perwakilan karyawan Grup Indomaret dan Indogrosir melakukan kunjungan ke Pabrik AQUA Mekarsari, Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam kegiatan ini, peserta melihat langsung tahapan produksi, pengawasan mutu, serta pengelolaan sumber air terlindungi yang menjadi bagian dari rantai pasok AQUA.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya AQUA membangun pemahaman yang lebih terbuka kepada mitra strategis mengenai bagaimana perusahaan menjaga konsistensi kualitas produk, mulai dari sumber air, proses produksi, hingga distribusi kepada konsumen.

Bagi sektor ritel, pemahaman ini menjadi penting karena kualitas produk dan keandalan pasokan merupakan bagian dari kepercayaan konsumen di kanal modern.

Riza Rahman, Head of Brand AQUA menjelaskan selain aspek produksi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari kampanye Kaum Adem yang menekankan pentingnya hidrasi yang cukup dalam aktivitas harian masyarakat.

“Kampanye Kaum Adem diperkenalkan dalam konteks meningkatnya mobilitas konsumen dan kebutuhan terhadap produk air minum yang aman, berkualitas, dan mudah diakses. AQUA ingin menghadirkan pengalaman ademnya AQUA dalam keseharian masyarakat, tidak hanya melalui kesegaran hidrasi, tetapi juga sebagai pengingat untuk berhenti sejenak di tengah rutinitas," terang Riza.

"Momen mengademkan fisik dan pikiran menjadi penting agar setiap orang dapat kembali merasa lebih segar, lebih tenang dan siap menjadi versi terbaik dari dirinya," imbuhnya.

Dalam kunjungan pabrik, peserta memperoleh penjelasan mengenai proses pengambilan air dari sumber terlindungi, sistem produksi dan pengemasan yang terintegrasi, serta tahapan pengawasan kualitas yang diterapkan sebelum produk didistribusikan ke pasar.