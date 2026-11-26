jpnn.com - Mitra Visual Group (MVG) kembali berpartisipasi dalam Jakarta Audio Video & Music Expo (JAVME) 2026.

Kehadiran Mitra Visual Group dalam pameran ini untuk memperkenalkan perkembangan teknologi dan solusi profesional bagi industri event production di Indonesia.

Pada penyelenggaraan tahun ini, MVG hadir dan berlokasi di Hall D2 - Booth D2A001, D2A005, D2B101, dan D2B105, Jakarta International Expo (JIExpo).

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Founder dan pemimpin MVG Omen Denny mengatakan bahwa MVG membawa berbagai lini produk dan teknologi yang mencakup hampir seluruh kebutuhan produksi event modern.

Tidak hanya menghadirkan produk unggulan, MVG membawa ekosistem solusi event production secara menyeluruh.

Mulai dari LED Videotron, Rigging System, Professional Lighting, Special Effects, Video Processor, hingga berbagai perangkat pendukung produksi event dan teknologi panggung lainnya.

“Berbagai kategori produk tersebut dihadirkan untuk memberikan gambaran kepada pengunjung mengenai integrasi teknologi yang dibutuhkan dalam menciptakan produksi acara yang profesional, inovatif, dan berkualitas,” ucap Omen dalam keterangannya.

Melalui kehadiran berbagai lini produk tersebut, pengunjung dapat melihat secara langsung perkembangan teknologi terbaru, mengeksplorasi kemampuan perangkat, serta mendapatkan informasi dan konsultasi bersama tim MVG mengenai kebutuhan teknis untuk berbagai skala produksi.