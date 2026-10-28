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Mitratel Perluas Inklusi Digital Nasional Lewat Shared Infrastructure di BTW 2026

Mitratel Perluas Inklusi Digital Nasional Lewat Shared Infrastructure di BTW 2026
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Direktur Operasi dan Pembangunan Mitratel Hastining Bagyo Astuti saat menjadi panelis dalam Panel Discussion I: Building Indonesia’s Sovereign Technology Ecosystem pada Sovereign Tech Summit 2026 dalam rangkaian Bali Tech Week (BTW) 2026 di Denpasar, Bali, Kamis (22/10). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, DENPASAR - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, memperkuat perannya dalam pemerataan konektivitas digital nasional melalui pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi dan efisien.

Hal ini disampaikan Direktur Operasi dan Pembangunan Mitratel Hastining Bagyo Astuti saat menjadi panelis dalam Panel Discussion I: Building Indonesia's Sovereign Technology Ecosystem pada Sovereign Tech Summit 2026, Kamis (22/10).

Mitratel Perluas Inklusi Digital Nasional Lewat Shared Infrastructure di BTW 2026

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Forum diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Bali Tech Week (BTW) 2026.

Hastining dalam pemaparannya menekankan pentingnya pendekatan shared infrastructure untuk memperluas akses konektivitas, mengoptimalkan investasi, dan mempercepat pembangunan jaringan telekomunikasi, termasuk di wilayah yang belum terlayani secara optimal.

“Pemerataan konektivitas digital membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada bagaimana infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Melalui shared infrastructure, kami ingin mendorong ekosistem konektivitas yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh Indonesia,” ujar Hastining.

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Pendekatan shared infrastructure memungkinkan operator telekomunikasi menggunakan infrastruktur secara bersama-sama.

Dengan demikian, investasi dapat dimanfaatkan lebih efisien, pembangunan jaringan berlangsung lebih cepat, dan kapasitas konektivitas dapat diperluas secara berkelanjutan.

Sebagai Next-Generation Tower Company, Mitratel mendukung penguatan pilar Sovereign Digital Infrastructure TelkomGroup

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