Mitski Akhirnya Umumkan Jadwal Peluncuran Album ke-8
jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Mitski akhirnya mengumumkan bahwa album barunya yang bertitel Nothing's About to Happen to Me akan diluncurkan pada 27 Februari 2026.
Album kedelapan dari penyanyi dengan nama lahir Mitsuki Laycock itu bakal dirilis melalui Dead Oceans.
Menjelang peluncuran album itu, Mitski kini melepas single utama dan video musiknya, Where’s My Phone?.
Didukung oleh band live dan orkestra, Nothing’s About to Happen to Me menampilkan Mitski yang tenggelam dalam narasi kaya yang berpusat pada karakter utama seorang perempuan penyendiri di rumah yang berantakan.
Di luar rumahnya, dia merupakan seorang penyimpang, di dalam rumahnya, dia bebas.
Lagu rock yang berisik dan berantakan, Where’s My Phone? memberikan gambaran tentang beragam suara dan energi di sepanjang album Mitski.
Where’s My Phone? hadir bersamaan dengan video yang liar dan penuh emosi, disutradarai oleh Noel Paul. Berbasis pada novel Shirley Jackson, We Have Always Lived in the Castle, dan menggunakan gaya pembuatan film yang playful dan primitif.
Video menampilkan Mitski sebagai seorang perempuan paranoid yang berusaha melindungi adiknya di dalam sebuah rumah gotik sambil menghadapi rintangan-rintangan manusia yang semakin absurd. Menciptakan palet psikologis yang kompleks, para penyusup, baik yang mengancam maupun ramah, berdatangan secara berturut-turut, menciptakan kekacauan total.
Mitski akhirnya mengumumkan bahwa album barunya yang bertitel Nothing's About to Happen to Me akan diluncurkan pada...
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bantah Dikendalikan Istri, Brooklyn Beckham Bongkar Perlakuan Orang Tuanya
- Esok Tanpa Ibu Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini
- Insanul Fahmi dan Mawa Kemungkinan Bakal Rujuk, Bagaimana Nasib Inara Rusli?
- Wardatina Mawa Ajukan Syarat Damai, Begini Tanggapan Insanul Fahmi
- Syifa Hadju jadi Muse Petal Dreamscapes Bridestory, Wajah Baru Tren Pernikahan 2026
- 3 Berita Artis Terheboh: Respons Sule, Brooklyn Bongkar Konflik Keluarga