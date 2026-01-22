Mitski Akhirnya Umumkan Jadwal Peluncuran Album ke-8

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Mitski akhirnya mengumumkan bahwa album barunya yang bertitel Nothing's About to Happen to Me akan diluncurkan pada 27 Februari 2026.

Album kedelapan dari penyanyi dengan nama lahir Mitsuki Laycock itu bakal dirilis melalui Dead Oceans.

Menjelang peluncuran album itu, Mitski kini melepas single utama dan video musiknya, Where’s My Phone?.

Didukung oleh band live dan orkestra, Nothing’s About to Happen to Me menampilkan Mitski yang tenggelam dalam narasi kaya yang berpusat pada karakter utama seorang perempuan penyendiri di rumah yang berantakan.

Di luar rumahnya, dia merupakan seorang penyimpang, di dalam rumahnya, dia bebas.

Lagu rock yang berisik dan berantakan, Where’s My Phone? memberikan gambaran tentang beragam suara dan energi di sepanjang album Mitski.

Where’s My Phone? hadir bersamaan dengan video yang liar dan penuh emosi, disutradarai oleh Noel Paul. Berbasis pada novel Shirley Jackson, We Have Always Lived in the Castle, dan menggunakan gaya pembuatan film yang playful dan primitif.

Video menampilkan Mitski sebagai seorang perempuan paranoid yang berusaha melindungi adiknya di dalam sebuah rumah gotik sambil menghadapi rintangan-rintangan manusia yang semakin absurd. Menciptakan palet psikologis yang kompleks, para penyusup, baik yang mengancam maupun ramah, berdatangan secara berturut-turut, menciptakan kekacauan total.