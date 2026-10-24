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Mitsubishi ASX VR-e Bakal Dirilis Bulan Depan, Performa Tangguh

Mitsubishi ASX VR-e Bakal Dirilis Bulan Depan, Performa Tangguh
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Mitsubishi Motors akan meluncurkan mobil listrik ASX VR-e GSR model 2027 pada bulan depan di Australia. (Dokumentasi Mitsubishi)

jpnn.com - Mitsubishi Motors akan meluncurkan mobil listrik ASX VR-e GSR model 2027 pada bulan depan di Australia.

Mitsubishi mengatakan model tersebut dihadirkan untuk membantu menjaga warisan Lancer Evolution tetap hidup dalam.??????

CEO Mitsubishi Motors Australia Shunichi Kihara mengatakan bahwa SUV listrik itu bukan penghormatan terakhir bagi Lancer Evolution.

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Menurut dia, perusahaan akan berupaya mempertahankan warisan Evo "dalam bentuk tertentu."

"Jelas, warisan merek kami berkaitan dengan Pajero dan Evo, dan masih banyak orang yang membicarakan kedua produk tersebut," katanya.

"Itu bukan berarti kami tidak akan membuat kendaraan jenis Evo. Itulah alasan kami menghadirkan VR-e dengan performa tangguh ini," sambung Kihara.???????

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Di Australis, Mitsubishi ASX VR-e akan tersedia dalam empat varian. Namum, harga mobil listrik berlogo tiga berlian itu belum diumumkan kepada publik.

ASX VR-e merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan asal Taiwan, Foxtron.

Mitsubishi mengatakan mobil listrik ASX VR-e GSR dihadirkan untuk membantu menjaga warisan Lancer Evolution tetap hidup dalam.??????

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