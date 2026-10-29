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Mitsubishi Bakal Kenalkan Outlander Terbaru, Siap Libas Medan Offroad

Mitsubishi Bakal Kenalkan Outlander Terbaru, Siap Libas Medan Offroad
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Mitusbishi Motor kembali menambah jajaran produk barunya melalui kehadiran Outlander terbaru. Foto: ANTARA/mitsubishi-motors.ca

jpnn.com - Mitsubishi Motors akan memperkenalkan Outlander Diamond Trail Edition 2028 kepada publik dalam waktu.

SUV tujuh penumpang itu akan dirilis pada pameran Specialty Equipment Market Association (SEMA) di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, pada awal November.

Mitsubishi Outlander terbaru hadir dengan sejumlah peningkatan mulai dari desain bumper, ban, hingga mode berkendara yang bisa melibas semua medan.

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CarsCoops pada Rabu, melaporkan, varian ini menjadi bagian dari upaya pabrikan mobil asal Jepang itu dalam memperluas jajaran kendaraan berorientasi petualangan di pasar Amerika Utara.

Perubahan utama terletak pada sistem penggerak empat roda Super-All Wheel Control (S-AWC), yang kini dilengkapi mode Rock.

Sistem tersebut dirancang membantu menjaga traksi ketika kendaraan melewati permukaan berbatu atau tidak rata melalui pengendalian selip roda yang lebih cepat.

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Mode Rock juga mengaktifkan Hill Descent Control, untuk membantu mengendalikan kecepatan saat menuruni medan curam.

Pengemudi dapat memantau sudut kemudi roda depan, selip masing-masing roda, serta intervensi kontrol traksi melalui layar khusus pada panel instrumen.

Mitusbishi Motor kembali menambah jajaran produk barunya melalui kehadiran Outlander terbaru.

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