Mitsubishi Bakal Meluncurkan Outlander Versi Off-Road, Tampilan Lebih Gahar

jpnn.com - Mitsubishi Corporation diam-diam tengah mempersiapkan Outlander yang lebih tangguh untuk segera diluncurkan kepada publik.

Jenama berlogo tiga berlian itu menyebut Outlander itu mampu melintasi jalur off-road.

Dilaporkan Drive pada Kamis (16/10) waktu setempat, varian yang diprediksi akan diberi nama 'Rugged Edition' itu akan dibangun berdasarkan basis Outlander Trail Edition yang mulai dijual di AS tahun ini.

Mobil yang bermain di kelas SUV itu hadir dengan tambahan trim eksterior hitam, velg alloy 18 inci, dan emblem, tetapi tanpa peningkatan off-road seperti suspensi yang lebih tinggi atau ban segala medan.

Mitsubishi telah mengonfirmasi bahwa varian Outlander baru akan menambahkan bodywork khusus off-road, mode berkendara off-road, peningkatan performa, gaya interior dengan material khusus, dan versi "tingkat lanjut" dari sistem penggerak semua roda Super-All Wheel Control (S-AWC).

Sebelumnya, sebuah sumber diler di Amerika Serikat mengatakan pada 2024 bahwa model baru ini akan mirip Subaru Outback yang menunjukkan ground clearance lebih tinggi dan menambahkan lapisan plastik hitam pada bumper depan dan belakangnya, serta perubahan lainnya.

Varian off-road itu juga ditawarkan dalam mesin bensin empat silinder 1,5 liter turbocharged untuk pasar AS dengan sistem mild-hybrid 48 volt, menggantikan mesin empat silinder 2,5 liter non-turbo dan non-hybrid yang saat ini digunakan pada model-model di Australia.

"Powertrain baru akan memberikan peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan berkendara berkat torsi elektrik yang membantu akselerasi di awal," kata Mitsubishi USA dalam rilis media pada bulan Juli lalu.