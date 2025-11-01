Mitsubishi Delica D:5, MPV dengan Rasa SUV Petualang
jpnn.com - Mitsubishi kembali menegaskan DNA petualangnya lewat kehadiran Delica D:5 generasi terbaru.
MPV yang dikenal tangguh di segala medan itu kini tampil dengan wajah baru yang lebih kekar, modern, dan siap menembus batas.
Bukan sekadar penyegaran tampilan, Delica terbaru menjadi bukti bahwa MPV pun bisa punya jiwa petualang sejati.
Desain: Gagah dan Elegan
Delica D:5 dikembangkan dengan konsep “MPV serbaguna yang ditingkatkan”.
Hasilnya, tampilan eksterior kini lebih berotot lewat desain gril dan bumper baru yang memberi kesan kokoh, tanpa meninggalkan sisi elegan khas Mitsubishi.
Bergeser ke kabin, nuansa modern langsung terasa.
Panel interior mendapat sentuhan aksen logam, sementara spidometer digital memberikan aura futuristik yang tak berlebihan.
