Mitsubishi Destinator Hadir dalam 3 Pilihan Varian, Cocok Buat Keluarga Aktif

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Destinator hadir sebagai sport utility vehicle (SUV) pilihan baru untuk keluarga aktif Indonesia.

Diproduksi di pabrik perakitan Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, Bekasi, Jawa Barat, Destinator dikembangkan mengusung konsep “Confidence Booster for Energetic Families”.

Mitsubishi menghadirkan tiga pilihan varian GLS dibanderol seharga Rp 385 juta, Exceed Rp 405 juta, dan Ultimate Rp 465 juta.

Pada varian Ultimate tersedia opsi Premium Package (+ Rp 30 juta) dengan fitur tambahan eksklusif.

SUV 7 penumpang itu diklaim menawarkan ruang lega, kenyamanan premium, serta performa tangguh untuk mendukung aktivitas keluarga sehari-hari hingga perjalanan jauh.

Destinator dibangun dengan tiga baris kursi yang lapang, cocok untuk keluarga besar.

Fitur seperti panoramic sunroof, pencahayaan ambient 64 warna, ruang penyimpanan luas, serta sistem hiburan modern SDA 12,3 inci dan layar digital 8 inci membuat perjalanan keluarga makin menyenangkan.

Bagi yang menginginkan pengalaman lebih mewah, varian Ultimate dengan Premium Package menawarkan Dynamic Sound Yamaha Premium, power tailgate, dan electric seat adjuster.