Mitsubishi Destinator: SUV yang Dirancang dengan Pendekatan Keluarga Modern

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan jauh bersama keluarga sering kali menyimpan dua cerita: tawa gembira yang membekas, atau rasa lelah berlebih karena ruang kabin yang membatasi gerak.

Dari celah itulah Mitsubishi melihat dinamika keluarga modern—mereka yang menginginkan kenyamanan tanpa harus mengorbankan jiwa petualangan.

Melalui Destinator, Mitsubishi coba meramu jawaban untuk kebutuhan tersebut.

Baca Juga: Mesin Turbo dan Sensasi Berkendara yang Ditawarkan Mitsubishi Destinator

SUV terbaru tersebut dirancang bukan sekadar sebagai alat transportasi dari satu titik ke titik lain, melainkan sebuah ruang bergerak tempat momen-momen hangat keluarga diciptakan.

Suasana tenang begitu terasa saat melangkah ke dalam kabinnya.

Legroom yang lapang memberi keleluasaan bagi anak-anak untuk beristirahat, sementara baris belakang tak lagi terasa menyiksakan saat perjalanan berjam-jam.

Baca Juga: Mitsubishi Destinator Tawarkan Kenyamanan Kabin ala Mobil Keluarga Premium

Pada varian Ultimate, hadirnya panoramic sunroof menghadirkan sudut pandang baru menikmati pemandangan di sepanjang jalan.

Sentuhan ambient lights dan sistem pendingin udara Dual Zone yang menjangkau hingga baris ketiga, makin mempertegas perhatian pada kenyamanan tiap penumpang.