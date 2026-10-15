Mitsubishi Destinator: SUV yang Dirancang dengan Pendekatan Keluarga Modern
jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan jauh bersama keluarga sering kali menyimpan dua cerita: tawa gembira yang membekas, atau rasa lelah berlebih karena ruang kabin yang membatasi gerak.
Dari celah itulah Mitsubishi melihat dinamika keluarga modern—mereka yang menginginkan kenyamanan tanpa harus mengorbankan jiwa petualangan.
Melalui Destinator, Mitsubishi coba meramu jawaban untuk kebutuhan tersebut.
SUV terbaru tersebut dirancang bukan sekadar sebagai alat transportasi dari satu titik ke titik lain, melainkan sebuah ruang bergerak tempat momen-momen hangat keluarga diciptakan.
Suasana tenang begitu terasa saat melangkah ke dalam kabinnya.
Legroom yang lapang memberi keleluasaan bagi anak-anak untuk beristirahat, sementara baris belakang tak lagi terasa menyiksakan saat perjalanan berjam-jam.
Pada varian Ultimate, hadirnya panoramic sunroof menghadirkan sudut pandang baru menikmati pemandangan di sepanjang jalan.
Sentuhan ambient lights dan sistem pendingin udara Dual Zone yang menjangkau hingga baris ketiga, makin mempertegas perhatian pada kenyamanan tiap penumpang.
Mitsubishi melihat dinamika keluarga modern—mereka yang menginginkan kenyamanan tanpa harus mengorbankan jiwa petualangan, melalui Destinator
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Repsol Rayakan Ragam Gaya Hidup Anak Motor di Kustomfest 2026
- Kasus Konsumen QJMotor Solo, Dealer Ingin Prinsipal Terbuka
- MGS6 EV Melantai di Indonesia, Sebegini Perkiraan Harganya
- BYD Pamer Teknologi Flash Charging di Indonesia, Isi Daya Baterai Makin Ngebut
- Alasan Beli Mobil di OLXmobbi Bikin Kantong Lebih Tenang Seusai Transaksi
- Deretan SUV Changan Serbu Mal di Jakarta Hingga Batam