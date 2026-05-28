Mitsubishi Destinator Tawarkan Kenyamanan Kabin ala Mobil Keluarga Premium

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran Mitsubishi Destinator menandai keseriusan Mitsubishi menggarap pasar SUV keluarga berukuran menengah.

Destinator dikembangkan khusus untuk kebutuhan pasar Indonesia dan kawasan ASEAN seperti Vietnam dan Filipina.

Namun, SUV tujuh penumpang itu juga dipersiapkan untuk sejumlah pasar lain, mulai dari Asia Selatan, Amerika Latin, Timur Tengah hingga Afrika.

Mobil tersebut diproduksi di fasilitas perakitan Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Mengusung konfigurasi tiga baris kursi, Destinator tampil sebagai SUV keluarga dengan desain tangguh, tetapi tetap mengedepankan kenyamanan kabin.

Di balik kap mesinnya, Mitsubishi Destinator dibekali mesin 1.500 cc turbo empat silinder DOHC yang menghasilkan tenaga 160 dk dan torsi 250 Nm.

Tenaga itu disalurkan melalui transmisi CVT dengan sistem penggerak roda depan.

Di pasar Indonesia, Mitsubishi menghadirkan tiga pilihan varian, yakni Ultimate, Exceed, dan GLS.