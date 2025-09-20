menu
Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F Dibanderol Rp 900 Jutaan, Pengiriman Mulai Oktober

Sales and Marketing Director KTB, Aji Jaya saat presentasi Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F di Jakarta, Jumat. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), akhirnya memiliki jagoan di segmen Tractor Head 4X2 melalui kehadiran Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F.

Tractor Head 4X2 terbaru besutan Mitsubishi itu dijual seharga Rp 943.540.000 Off The Road Jakarta.

Sales and Marketing Director KTB, Aji Jaya mengatakan kehadiran Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F adalah jawaban atas kebutuhan konsumen mereka di sektor logistik dan distribusi.

Dia melanjutkan Fuso Fighter X FM65F telah melalui uji bersama konsumen di berbagai kondisi operasional.

"Hasilnya mendapat respons sangat positif. Mereka sangat puas dengan performanya di lapangan,” ujarnya.

Tiga poin highlight adalah tenaga, konsumsi BBM, dan kenyamanan.

"Produk ini adalah jawaban tepat untuk pasar logistik," tegas Aji.

KTB mulai mendistribusikan Fuso Fighter X FM65F ke diler-diler pada Oktober nanti.

