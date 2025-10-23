Mitsubishi Fuso Fighter X FN61FSL, Truk Ekstra Panjang untuk Era Logistik Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dunia logistik yang menuntut kecepatan dan efisiensi tinggi, Mitsubishi Fuso kembali meluncurkan senjata barunya di kelas medium duty truck (MDT).

Lewat PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), Fuso memperkenalkan Fighter X FN61FSL—varian dengan dimensi super panjang cocok untuk bisnis distribusi dan transportasi modern.

Fighter X FN61FSL hadir sebagai jawaban dunia bisnis logistik yang membutuhkan armada dengan kapasitas besar, tanpa mengorbankan performa.

Dengan wheelbase 7.190 mm dan panjang keseluruhan mencapai 11.925 mm, truk baru menawarkan volume karoseri ekstra besar.

Bagi perusahaan kargo atau distributor barang konsumsi, kapasitas tambahan ini berarti efisiensi lebih tinggi, biaya distribusi lebih rendah, dan waktu pengiriman yang lebih cepat.

“Kami melihat perubahan perilaku pelanggan di sektor logistik yang kini membutuhkan kendaraan bukan hanya tangguh, tapi juga berkapasitas besar dan cepat di jalur aspal,” kata Sales and Marketing Director KTB Aji Jaya, dalam keterangannya, Kamis (23/10).

“Sasis panjang Fighter X FN61FSL memungkinkan pengusaha memaksimalkan kapasitas angkut, sementara mesinnya tetap menjamin ketepatan waktu pengiriman.”

Tenaga penggeraknya berasal dari mesin 6M60 enam silinder segaris yang menghasilkan 240 PS dengan torsi 80 kg.m.