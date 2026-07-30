Mitsubishi Fuso Meluncurkan Canter Extra Long Bus di GIIAS 2026, Kapasitas Lebih Lapang
jpnn.com, TANGERANG - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Mitsubishi Fuso Truck di Indonesia resmi meluncurkan Canter FE 84G BCL yang dipasarkan bernama Canter Extra Long Bus pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Kehadiran varian tersebut untuk mempertegas Mitsubishi Fuso dalam menghadirkan kendaraan niaga khususnya di segmen transportasi sekaligus menjawab kebutuhan konsumen di sektor pariwisata dan travel antar-kota.
Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Aji Jaya mengungkapkan Canter Extra Long Bus mampu memberikan performa yang tangguh di berbagai kondisi jalan.
Dia menjelaskan kombinasi tenaga dan efisiensi ini memastikan kendaraan tetap responsif sekaligus memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman.
"Selain performanya yang andal, Canter Extra Long Bus juga dirancang dengan dimensi whell base 4.2 m, akan memberikan kapasitas yang lebih besar untuk mendukung kebutuhan transportasi penumpang," ujarnya.
Seusai namanya, Canter Extra Long Bus memilik hadir dengan sasis lebih panjang, sehingga memungkinkan karoseri merancang kabin yang lebih lapang dengan kapasitas kursi maksimal.
Truks berlogo tiga berlian itu juga memiliki radius putar lebih kecil. Dengan begitu memudahkan manuver dan lebih lincah di jalanan perkotaan dan jalan sempit
Model long tapered leaf spring memberikan kenyamanan dalam berkendara khususnya untuk bus pariwisata dan transportasi dalam kota.
Mitsubishi Fuso resmi meluncurkan Canter FE 84G BCL yang dipasarkan bernama Canter Extra Long Bus. Simak selengkapnya di sini
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perdana di Asia Tenggara, Subaru Outback Terbaru Melantai di GIIAS 2026, Simak Harganya
- BMW iX3 Menyapa Pengunjung GIIAS 2026, Harga Rp 2 Miliar
- Harga Spesial MG ZS Hybrid+ Khusus untuk 1000 Konsumen Pertama
- Harapan Suzuki Terhadap New XL7, Pangsa Pasar dan Target di GIIAS 2026
- BAW Ekspansi ke Indonesia, Siap Rakit Mobil Knock-Down
- UD Trucks Rilis Quester Terbaru di GIIAS 2026, Andalkan Efisiensi & Produktivitas