Mitsubishi Fuso Meluncurkan Canter Extra Long Bus di GIIAS 2026, Kapasitas Lebih Lapang

jpnn.com, TANGERANG - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Mitsubishi Fuso Truck di Indonesia resmi meluncurkan Canter FE 84G BCL yang dipasarkan bernama Canter Extra Long Bus pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Kehadiran varian tersebut untuk mempertegas Mitsubishi Fuso dalam menghadirkan kendaraan niaga khususnya di segmen transportasi sekaligus menjawab kebutuhan konsumen di sektor pariwisata dan travel antar-kota.

Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Aji Jaya mengungkapkan Canter Extra Long Bus mampu memberikan performa yang tangguh di berbagai kondisi jalan.

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Dia menjelaskan kombinasi tenaga dan efisiensi ini memastikan kendaraan tetap responsif sekaligus memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman.

"Selain performanya yang andal, Canter Extra Long Bus juga dirancang dengan dimensi whell base 4.2 m, akan memberikan kapasitas yang lebih besar untuk mendukung kebutuhan transportasi penumpang," ujarnya.

Seusai namanya, Canter Extra Long Bus memilik hadir dengan sasis lebih panjang, sehingga memungkinkan karoseri merancang kabin yang lebih lapang dengan kapasitas kursi maksimal.

Truks berlogo tiga berlian itu juga memiliki radius putar lebih kecil. Dengan begitu memudahkan manuver dan lebih lincah di jalanan perkotaan dan jalan sempit

Model long tapered leaf spring memberikan kenyamanan dalam berkendara khususnya untuk bus pariwisata dan transportasi dalam kota.