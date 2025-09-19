Mitsubishi Gelar Program Peduli Banjir Bali dengan Periode hingga 30 September

jpnn.com, JAKARTA - PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), menggelar program Peduli Banjir Bali yang berlangsung hingga 30 September 2025.

Program itu dihadirkan guna memberikan keringanan dan juga kemudahan bagi konsumen Mitsubishi yang terdampak, untuk segera mendapatkan penanganan yang cepat dalam memulihkan kendaraan mereka.

Konsumen MMKSI bisa membawa kendaraannya ke seluruh jaringan diler serta fasilitas Bodi & Cat resmi Mitsubishi Motors di wilayah Bali.

Baca Juga: Kunci Mitsubishi XForce Memberikan Kenyamanan Berkendara Optimal

“Melalui program Peduli Banjir Bali, kami ingin hadir di sisi konsumen dalam situasi sulit, memastikan mereka merasa didukung dan diperhatikan lebih dari sekadar layanan kendaraan,” kata Director of After Sales Division PT. MMKSI, Kazuto Azuma dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Program tersebut menjadi semangat Mitsubishi Motors Empowering Every Journey yang sudah dijalankan selama 55 tahun.

Menurut Kazuyo, tidak hanya lewat inovasi produk dan teknologi, tetapi juga melalui kepedulian nyata terhadap kehidupan sehari-hari konsumen.

Program meliputi beragam kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen MMKSI di Bali seperti diskon suku cadang dan oli mesin hingga 30 persen.

Kemudian, diberikan juga gratis general checkup untuk kendaraan hingga layanan darurat untuk penjemputan dan pengiriman kendaraan dengan towing. (rdo/jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi:

