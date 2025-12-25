Mitsubishi Indonesia Tetap Siaga Selama Libur Natal dan Tahun Baru

jpnn.com, JAKARTA - Periode libur Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momen dengan tingkat mobilitas tertinggi di Indonesia.

Aktivitas perjalanan jarak jauh, silaturahmi keluarga, hingga rutinitas harian yang meningkat membuat kendaraan bekerja lebih ekstra.

Di tengah padatnya agenda liburan, kebutuhan akan layanan purnajual yang tetap siaga menjadi hal krusial bagi para pengguna kendaraan.

Baca Juga: Mitsubishi Destinator Dinobatkan Sebagai FORWOT Car of the Year 2025

Menjawab tantangan tersebut, PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali menghadirkan Program Diler Siaga Natal & Tahun Baru 2026.

Program berlangsung mulai 24 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, dengan melibatkan 55 diler resmi Mitsubishi Motors yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Jam operasional disesuaikan agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen selama masa libur nasional.

Direktur Product Service & Branding Strategy Division PT. MMKSI, Kazuto Azuma, menegaskan bahwa kehadiran program ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan.

“Program layanan yang kami lakukan, termasuk pada periode libur akhir tahun, merupakan bagian dari komitmen layanan yang kami jalankan secara konsisten untuk menjawab ekspektasi pelanggan,” kata Kazuto dalam keterangannya, Kamis (25/12).