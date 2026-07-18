Mitsubishi Kasih Garansi Baterai Xfroce Hybrid Hingga 10 Tahun, Harga Terjangkau
jpnn.com, KARAWANG - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengungkapkan akan memberikan warranty atau garansi baterai Xfroce HEV selama 10 tahun.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Atsushi Kurita, President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) di sela acara media test drive di Karawang, Jumat (17/7).
"Kami akan memberikan warranty baterai selama 10 tahun," kata Atsushi.
Dia menyakin bahwa baterai yang tersemat pada SUV lima penumpang itu memiliki durabilitas tinggi.
"Dan kami yakin baterai ini akan bertahan lama," tuturnya.
Selain garansi, Atsushi juga mengungkapkan bahwa baterai pada Xforce HEV memiliki harga yang kompetitif.
"Saya akan memastikan bahwa harga baterai kami sangat terjangkau dan terjangkau untuk pelanggan," katanya.
New Xforce Hybrid mengombinasikan mesin bensin 1.6 liter DOHC MIVEC, dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga 116 PS dan torsi 255 Nm.
Mitsubishi mengungkapkan akan memberikan warranty atau garansi baterai Xfroce HEV selama 10 tahun. Silakan simak di sini.
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