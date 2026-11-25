Mitsubishi Menawarkan Beragam Program Kepemilikan yang Fleksibel Selama GAW 2026
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Membeli mobil baru menjelang akhir tahun sering kali menjadi keputusan besar bagi keluarga maupun individu.
PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) pun menangkap itu lewat promo selama GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026, di ICE BSD, Tangerang.
MMKSI membawa rangkaian program penjualan spesial yang dirancang menyesuaikan perencanaan finansial calon konsumen.
Mulai dari keringanan cicilan, opsi tukar tambah (trade-in), hingga potongan harga langsung disiapkan untuk mempermudah membawa pulang mobil impiannya.
Director of Sales & Marketing PT. MMKSI Guntur Harling, menyadari bahwa masyarakat kini jauh lebih teliti sebelum memutuskan membeli kendaraan.
Oleh karena itu, promo yang ditawarkan harus relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
"Beragam pilihan ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk menentukan skema yang paling sesuai dengan kebutuhan mobilitas dan perencanaan finansial mereka," ujar Guntur di sela-sela pameran.
Lebih dari sekadar transaksi jual beli, Guntur menegaskan bahwa kenyamanan jangka panjang pelanggan menjadi prioritas utama MMKSI.
PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan promo selama GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026, di ICE BSD, Tangerang.
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