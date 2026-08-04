Mitsubishi Motors Gempur GIIAS 2026, dari Harga Spesial Mitsubishi New Xforce HEV hingga Promo Mengguncang
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Mitsubishi New Xforce Hybrid (HEV) menjadi magnet utama PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
MMKSI menempati Hall 10A ICE BSD City, Tangerang, di pameran yang berlangsung hingga 9 Agustus mendatang.
Selama pameran, MMKSI menawarkan harga spesial untuk seluruh lini Mitsubishi New Xforce.
Direktur Marketing MMKSI, Irwan Kuncoro, mengatakan calon konsumen dapat memanfaatkan momentum GIIAS untuk melakukan pemesanan dengan harga yang kompetitif.
"Jadi bagi customer yang masih berpikir untuk mendapatkan mobil ini, bisa segera melakukan SPK di GIIAS kali ini dengan harga mulai dari Rp 388 juta. Saya rasa itu harga yang sangat kompetitif," ujarnya.
Berikut daftar harga spesial Mitsubishi New Xforce di GIIAS 2026:
Mitsubishi New Xforce Exceed: Rp 388 juta
Mitsubishi New Xforce Ultimate: Rp 399 juta
Mitsubishi New Xforce HEV: Rp 445 juta
Khusus pembeli Mitsubishi New Xforce HEV, MMKSI menyiapkan paket purnajual yang cukup lengkap.
Konsumen akan memperoleh gratis biaya servis dan suku cadang hingga 4 tahun atau 50.000 km.
Selama GIIAS 2026, MMKSI menawarkan harga spesial untuk seluruh lini Mitsubishi New Xforce dan beragam promo menarik untuk seluruh line up kendaraan Mitsubishi
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