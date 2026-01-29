Mitsubishi New Pajero Sport: Andal Buat Petualangan dan Harian

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Pajero Sport telah menemani masyarakat tanah air lebih dari 15 tahun, menjadi simbol SUV serbaguna yang siap untuk berbagai kebutuhan.

Mengusung semangat “Live the Adventure”, New Pajero Sport hadir dengan pembaruan menyeluruh, mulai dari desain, teknologi, hingga kenyamanan.

SUV dirancang untuk konsumen yang menginginkan kendaraan nyaman untuk aktivitas harian, andal untuk perjalanan jauh, sekaligus siap menjelajah medan menantang.

Dari sisi tampilan, New Pajero Sport kini tampil lebih tegas dan modern.

Grille heksagonal khas Mitsubishi berpadu dengan desain bumper baru yang memberi kesan kokoh.

Pelek alloy 18 inci dengan opsi warna monotone dan two-tone makin memperkuat aura SUV premium yang berotot dan tetap elegan.

Masuk ke kabin, nuansa sporty premium langsung terasa. Interior dibalut material synthetic leather dengan kombinasi warna hitam dan burgundy, dipermanis aksen dark titanium.

Fitur modern seperti panel instrumen digital 8 inci, AC Dual Zone dengan Nanoe X, wireless charger, sunroof, hingga rear seat entertainment membuat kenyamanan kian optimal.