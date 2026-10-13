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Mitsubishi New Xforce: Teman Setia Menembus Padatnya Kota

Mitsubishi New Xforce: Teman Setia Menembus Padatnya Kota
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Mitsubishi New Xforce. Foto: MMKSi

jpnn.com, JAKARTA - Kemacetan yang merayap di tengah terik kota sering kali jadi ujian kesabaran harian warga urban.

Di tengah ritme hidup yang serba cepat dan menuntut, memiliki kendaraan yang siap diajak "bertempur" tanpa menambah beban pikiran adalah sebuah ketenangan tersendiri.

Menjawab realita tersebut, Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan pembaruan pada Mitsubishi New Xforce.

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SUV ringkas ini dirancang bukan sekadar untuk gaya hidup, melainkan jadi jawaban atas rumitnya mobilitas di jalanan perkotaan.

Rasa Familier yang Memudahkan

Bagi pengemudi urban, beradaptasi dengan teknologi baru kadang menyita perhatian.

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New Xforce varian mesin bensin justru menawarkan rasa berkendara yang familier.

Mengusung mesin 1.500 cc MIVEC dengan transmisi CVT, karakternya terasa halus dan responsif.

Menjawab realita masyarakat urban, Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan pembaruan pada Mitsubishi New Xforce.

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