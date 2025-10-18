Mitsubishi Outlander Siap Naik Kelas Jadi Offroader Tangguh

jpnn.com - Mitsubishi tampaknya mulai “gatal” di pasar SUV petualang. Pabrikan asal Jepang ini siap turun gunung dengan senjata barunya — Outlander edisi off-road, yang dijadwalkan debut pada Maret 2027.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Mitsubishi Motors Amerika Serikat, yang menyebutkan bahwa versi tangguh Outlander bakal membawa DNA off-road yang sesungguhnya.

Artinya, bukan sekadar tampilan gagah semata seperti varian Trail Edition yang dijual saat ini.

Gaya dan Fungsional

Model yang diduga akan memakai nama Outlander “Rugged Edition” disebut akan hadir dengan bodywork khusus off-road, mode berkendara ekstra untuk medan berat, serta sistem penggerak Super-All Wheel Control (S-AWC) versi lebih canggih.

Interiornya pun bakal dibuat lebih maskulin, dengan material tahan lama.

Beda dengan Trail Edition yang hanya menonjolkan kosmetik seperti trim hitam, pelek 18 inci, dan emblem eksklusif, versi Rugged diklaim benar-benar punya performa tambahan.

Dua di antaranya adopsi suspensi lebih tinggi dan ban segala medan.