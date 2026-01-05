Mitsubishi Pajero 2026 Punya Desain Lebih Modern, Siap Tantang Fortuner

jpnn.com - Mitsubishi Motors diam-diam tengah mempersiapkan Pajero 2026 untuk segera diperkenalkan kepada publik.

Kehadiran SUV full-size itu muncul dalam video promosi terbaru divisi motorsport Mitsubishi, Ralliart, menandai kebangkitan nama besar Pajero.

Menurut siaran Drive pada Senin (5/1), dalam video tersebut, Pajero baru ditampilkan secara singkat bersama dengan kendaraan balap Mitsubishi, termasuk reli Dakar dan WRC, serta Team Mitsubishi Ralliart Triton yang sukses memenangkan Asia Cross Country Rally 2025.

Kemunculan Pajero di akhir video mengindikasikan kemungkinan kuat jika penantang Toyota Fortuner itu tengah dipersiapkan untuk menggantikan Triton sebagai sebagai kendaraan andalan Mitsubishi di ajang Asia Cross Country Rally (AXCR).

Selain itu, kehadiran mobil tersebut juga duperkyat oleh narasi deskripsi video yang berbunyi "Tidak peduli berapa kali Anda gagal, Anda tidak boleh berhenti mengemudi. Reli adalah medan uji untuk membangun mobil yang lebih kuat dan lebih aman."

"Jika kita mempertahankan mobil yang menang tahun lalu, kita tidak akan pernah menang tahun ini. Tantangan berikutnya telah dimulai."

Meski hanya tampil sekilas, tetapi Pajero 2026 terlihat di jalan beraspal dengan siluet bodi cukup jelas.

Lampu senja dan garis desain eksterior memberikan gambaran awal SUV itu tampil lebih modern dan berkarakter tangguh.