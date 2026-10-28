Mitsubishi Pajero 2027 Akhirnya Mengaspal, Ada 3 Varian, Harga Mulai Rp800 Jutaan

jpnn.com - Penantian panjang para pencinta SUV di Asia Tenggara akhirnya terbayar. Mitsubishi Pajero 2027 resmi menyapa publik untuk pertama kalinya di Thailand.

Negeri Gajah Putih ini bukan cuma jadi pasar perdana, tetapi juga pusat perakitan SUV untuk kawasan.

Memanfaatkan ketangguhan sasis ladder frame milik pikap Triton, Pajero 2027 tampil makin berani: mesin bertorsi galak, kabin lapang tujuh penumpang, hingga fitur keselamatan yang makin pintar.

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Di Thailand, Mitsubishi membanderol Pajero 2027 mulai harga 1,499 juta baht atau sekitar Rp806 jutaan untuk varian standar.

Sementara itu, kasta teratasnya menyentuh angka 1,999 juta baht atau setara Rp1,07 miliar.

Menariknya, harga di Thailand ini sedikit lebih miring ketimbang versi Australia.

Konsumen Thailand juga dimanjakan dengan konfigurasi yang pas buat keluarga: seluruh varian hadir eksklusif dalam format tujuh tempat duduk.

Guna menjawab berbagai selera, tiga varian disiapkan dengan karakter dan kasta berbeda.