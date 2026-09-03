Mitsubishi Pajero Is Back: Sang Legenda Siap Menggebrak 100 Negara
jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat hiatus dan meninggalkan kerinduan mendalam, Mitsubishi Motors membangkitkan kembali lini SUV paling ikoniknya lewat peluncuran global All-New Mitsubishi Pajero.
Pajero tak lagi sekadar kenangan. Generasi terbarunya terlahir kembali dengan wujud yang jauh lebih kekar, tetapi dibalut kemewahan kelas atas.
Rencananya, SUV legendaris yang diproduksi di Thailand ini bakal menyapa jalanan Negeri Gajah Putih terlebih dahulu.
Setelah itu, Pajero siap meluncur ke Jepang dan Australia pada tahun fiskal 2026, sebelum akhirnya merambah ke 100 negara di kawasan ASEAN, Timur Tengah, hingga Amerika Latin.
"Pajero terbaru ini adalah fondasi utama arah produk masa depan kami," ungkap President and COO Mitsubishi Motors Keisuke Kishiura dalam keterangannya, Kamis (3/9).
Dari luar, auranya langsung mengintimidasi. Mengusung bahasa desain Grand Charisma, lekuk tubuhnya terinspirasi dari ketegasan seni beladiri Kendo.
Lampu T-shape di bagian depan dipadu opsi gril honeycomb membuat wajahnya makin modern.
Menariknya, Mitsubishi tetap menyisipkan pilar C bergaya roll bar dan motif heksagonal di pintu belakang—sebuah penghormatan manis untuk Pajero klasik.
Mitsubishi Motors membangkitkan kembali lini SUV paling ikoniknya lewat peluncuran global All-New Mitsubishi Pajero.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BYD Merilis SUV Terbaru, Ada Varian Hybrid, Sebegini Harganya
- 50 Tahun Berkiprah, Bridgestone Pasok Ban Berteknologi Ini ke Produsen Otomotif Global
- ZXMoto 820X ADV Versi Produksi Dinilai Lebih Menyalak
- AISMOLI Usul Ada Insentif Khusus untuk Infrastruktur Motor Listrik di Luar Jawa
- Modifikasi iCAR V23: Gaya Klimis dan Klasik Inggris
- Musim Kemarau Tiba, Begini Cara Menjaga Mobil agar Tetap Prima