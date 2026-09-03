Mitsubishi Pajero Is Back: Sang Legenda Siap Menggebrak 100 Negara

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat hiatus dan meninggalkan kerinduan mendalam, Mitsubishi Motors membangkitkan kembali lini SUV paling ikoniknya lewat peluncuran global All-New Mitsubishi Pajero.

Pajero tak lagi sekadar kenangan. Generasi terbarunya terlahir kembali dengan wujud yang jauh lebih kekar, tetapi dibalut kemewahan kelas atas.

Rencananya, SUV legendaris yang diproduksi di Thailand ini bakal menyapa jalanan Negeri Gajah Putih terlebih dahulu.

Baca Juga: Mitsubishi Membocorkan Fitur Pajero Generasi Terbaru

Setelah itu, Pajero siap meluncur ke Jepang dan Australia pada tahun fiskal 2026, sebelum akhirnya merambah ke 100 negara di kawasan ASEAN, Timur Tengah, hingga Amerika Latin.

"Pajero terbaru ini adalah fondasi utama arah produk masa depan kami," ungkap President and COO Mitsubishi Motors Keisuke Kishiura dalam keterangannya, Kamis (3/9).

Dari luar, auranya langsung mengintimidasi. Mengusung bahasa desain Grand Charisma, lekuk tubuhnya terinspirasi dari ketegasan seni beladiri Kendo.

Lampu T-shape di bagian depan dipadu opsi gril honeycomb membuat wajahnya makin modern.

Menariknya, Mitsubishi tetap menyisipkan pilar C bergaya roll bar dan motif heksagonal di pintu belakang—sebuah penghormatan manis untuk Pajero klasik.