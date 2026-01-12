Mitsubishi Triton Street Tampil Unik di Segmennya
jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi kembali memancing perhatian pencinta double cabin dengan memperkenalkan varian terbaru Triton di Thailand.
Diberi nama Mitsubishi Triton Street, hadir dengan tampilan wajah yang benar-benar berbeda dari Triton yang beredar saat ini.
Aura futuristik langsung terasa, bahkan banyak yang menyebut desain mukanya mirip helm Stormtrooper dari film Star Wars.
Ubahan paling mencolok terletak pada bagian gril. Desainnya kini lebih tegas dengan lekukan tajam serta dominasi warna hitam, menciptakan kesan agresif sekaligus modern.
Namun, tampilan unik itu untuk sementara hanya tersedia di pasar Thailand dan khusus untuk varian Mega Cab (ekstra kabin).
Sebagai model entry-level, Triton Street memang tidak dibekali fitur visual yang terlalu mewah.
Lampu depannya masih mengandalkan halogen dan belum dilengkapi lampu kabut.
Tenang saja, kesan sporty tetap terjaga lewat penggunaan pelek alloy hitam berukuran 17 inci serta skid plate yang lebih besar di bagian bawah bumper.
