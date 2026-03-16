Mitsubishi XForce Dibekali Fitur Forward Collision Mitigation, Apa Manfaatnya?
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah persaingan SUV kompak yang makin ketat, Mitsubishi Xforce hadir bukan hanya mengandalkan desain modern dan karakter tangguh.
Mobil juga membawa paket fitur keselamatan yang dirancang untuk memberi rasa tenang bagi pengemudi, terutama saat menghadapi lalu lintas perkotaan yang padat dan dinamis.
Presiden dan CEO Mitsubishi Motors, Takao Kato, mengatakan bahwa pengembangan Xforce dilakukan dengan perhatian besar terhadap pengalaman berkendara sehari-hari.
Menurutnya, mobil dirancang agar mampu menghadirkan kesenangan sekaligus rasa aman bagi penggunanya.
Dari sisi keselamatan, varian Ultimate DS sudah dibekali berbagai perlengkapan penting, mulai dari enam airbag, mono camera, radar depan dan belakang, hingga ultrasonic parking sensor.
Semua itu menjadi bagian dari sistem keselamatan terpadu yang dinamakan Mitsubishi Diamond Sense.
Di dalam paket tersebut terdapat sejumlah fitur keselamatan aktif seperti Adaptive Cruise Control dengan low speed follow, Automatic High Beam, hingga Forward Collision Mitigation (FCM).
Fitur lainnya mencakup Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, Lead Car Departure Notification System, Auto Headlight, Auto Rain Sensor, dan kamera belakang.
