Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross Terbaru Resmi Meluncur, Cek Harganya di Sini

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) meluncurkan Xpander dan Xpander Cross facelift di Jakarta Selatan pada Jumat (16/5).

Model baru tersebut mendapatkan penyegaran pada bagian eksterior, interior hingga fitur.

President Director PT MMKSI Atsushi Kurita mengaku bangga melakukan penyegaran pada model Xpander dan Xpander Cross ini.

"Kami menghadirkan model terbaru andalan kami yang telah dipercaya pertama kali diluncurkan di Indonesia sebagai MPV pada tahun 2017," kata dia.

Mitsubishis Xpander tetap mengusung desain yang stylish dan elegan, dan dirancang dengan dimensi besar, dan sporty, memberikan kesan tangguh saat berkendara.

Di sisi eksterior New Xpander hadir dengan perubahan Front– Side– Rear Exterior Design with New Signature Grille. New Aero Blade Skirt, New LED Fog Light Design1, Black Headlight Extension Frame3, New Design Alloy Wheel 17 inci Two Tone3, New Alloy Wheel 16”4; Door Handle Body Color1; Mirror Cover

Kemudian pada bagian interor hadir dalam sejumlah pembaruan seperti Keyless Operation System, Engine Push Start System, New Steering Wheel, Rear View Camera2, New Interior Color Black, 3 Adjustable Headrest in 2nd row3; New 10” SDA1; New MID 8” LCD, New Color Soft Pad on Door Trim1; I/P & Soft Touch Stitching.

Sementara itu, Xpander Cross semakin mengokohkan posisi dan menambah kepercayaan konsumen pada kendaraan 7 seaters.