menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Mixue Gandeng Lebih dari 1.400 Mitra Lokal, Klaim Serap 12 Ribu Tenaga Kerja

Mixue Gandeng Lebih dari 1.400 Mitra Lokal, Klaim Serap 12 Ribu Tenaga Kerja

Mixue Gandeng Lebih dari 1.400 Mitra Lokal, Klaim Serap 12 Ribu Tenaga Kerja
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mixue menggandeng publik figur, salah satunya melalui program One Day Manager bersama Rachel Vennya sekaligus memperkenalkan produk Blueberry Series. Foto dok. Mixue

jpnn.com, JAKARTA - Mixue menyampaikan strategi pertumbuhan bisnisnya di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah gerai, tetapi juga pada kualitas operasional, pengalaman konsumen, serta keberlanjutan usaha para mitranya.

Director of Public Relations & Government Affairs MIXUE Southeast Asia Region sekaligus Vice President of MIXUE Indonesia Bing Shikuan mengatakan perusahaan ingin membangun pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di pasar Indonesia.

Fokus tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen, operasional gerai, pelatihan karyawan, pemasaran, pengembangan produk, rantai pasok, hingga digitalisasi.

Baca Juga:

Menurut Bing, pertumbuhan yang sehat berarti gerai dapat beroperasi dengan baik, konsumen memperoleh pengalaman yang positif, sementara mitra usaha memiliki peluang mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan. 

Selain ekspansi bisnis, Mixue juga menempatkan kualitas produk dan keterjangkauan harga sebagai bagian dari strateginya di Indonesia.

Perusahaan menyebut harga yang terjangkau tetap harus berjalan beriringan dengan kualitas produk. Untuk menjaga konsistensi tersebut, Mixue menerapkan standar pada proses produksi, distribusi, hingga penyimpanan bahan baku.

Baca Juga:

"Salah satu sistem yang kami tekankan adalah rantai dingin atau cold chain untuk membantu menjaga kualitas bahan selama proses penyimpanan dan distribusi," ujarnya dalam media gathering di Jakarta, Selasa (15/9).

Mixue telah memiliki fasilitas produksi sendiri sejak 2012 dan mulai mengembangkan sistem logistik sendiri sejak 2014. Perusahaan juga menggunakan sistem gudang dan distribusi nasional untuk mendukung rantai pasok. 

Mixue menggandeng lebih dari 1.400 mitra lokal dan mengeklaim menyerap 12 ribu tenaga kerja

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI