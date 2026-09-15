Mixue Gandeng Lebih dari 1.400 Mitra Lokal, Klaim Serap 12 Ribu Tenaga Kerja
jpnn.com, JAKARTA - Mixue menyampaikan strategi pertumbuhan bisnisnya di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah gerai, tetapi juga pada kualitas operasional, pengalaman konsumen, serta keberlanjutan usaha para mitranya.
Director of Public Relations & Government Affairs MIXUE Southeast Asia Region sekaligus Vice President of MIXUE Indonesia Bing Shikuan mengatakan perusahaan ingin membangun pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di pasar Indonesia.
Fokus tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen, operasional gerai, pelatihan karyawan, pemasaran, pengembangan produk, rantai pasok, hingga digitalisasi.
Menurut Bing, pertumbuhan yang sehat berarti gerai dapat beroperasi dengan baik, konsumen memperoleh pengalaman yang positif, sementara mitra usaha memiliki peluang mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan.
Selain ekspansi bisnis, Mixue juga menempatkan kualitas produk dan keterjangkauan harga sebagai bagian dari strateginya di Indonesia.
Perusahaan menyebut harga yang terjangkau tetap harus berjalan beriringan dengan kualitas produk. Untuk menjaga konsistensi tersebut, Mixue menerapkan standar pada proses produksi, distribusi, hingga penyimpanan bahan baku.
"Salah satu sistem yang kami tekankan adalah rantai dingin atau cold chain untuk membantu menjaga kualitas bahan selama proses penyimpanan dan distribusi," ujarnya dalam media gathering di Jakarta, Selasa (15/9).
Mixue telah memiliki fasilitas produksi sendiri sejak 2012 dan mulai mengembangkan sistem logistik sendiri sejak 2014. Perusahaan juga menggunakan sistem gudang dan distribusi nasional untuk mendukung rantai pasok.
Mixue menggandeng lebih dari 1.400 mitra lokal dan mengeklaim menyerap 12 ribu tenaga kerja
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