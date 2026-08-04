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Mixue Konsisten Dampingi Mitra Franchise Setelah Gerai Beroperasi

Mixue Konsisten Dampingi Mitra Franchise Setelah Gerai Beroperasi
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Mixue Indonesia terus memperkuat dukungan bagi mitra franchise melalui pengembangan produk, promosi, rantai pasok, dan pendampingan operasional agar bisnis gerai tumbuh berkelanjutan. Foto: Dok. Mixue

jpnn.com, JAKARTA - Mixue Indonesia menegaskan komitmen memberikan dukungan berkelanjutan kepada mitra franchise, tidak hanya saat pembukaan gerai, tetapi juga selama operasional usaha berlangsung.

Dukungan tersebut mencakup pengembangan produk, pemasaran, rantai pasok, hingga pendampingan operasional agar mitra dapat menjalankan bisnis secara berkelanjutan.

Penanggung Jawab Pengembangan Kemitraan (Franchise) Mixue Indonesia, Selly, mengatakan mitra franchise merupakan bagian penting dari pertumbuhan perusahaan.

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"Bagi Mixue, mitra franchise bukan sekadar rekan bisnis, tetapi juga partner yang akan tumbuh bersama dalam jangka panjang. Karena itu kami memberikan dukungan mulai dari operasional gerai, pengelolaan produk, rantai pasok, hingga pendampingan manajemen sehari-hari," ungkap Selly.

Menurut Selly, pertumbuhan jaringan Mixue juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

"Seiring bertambahnya jumlah gerai, Mixue telah menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja langsung di Indonesia. Melalui mitra franchise, logistik, rantai pasok, serta berbagai industri pendukung lainnya, kami juga turut menciptakan sekitar 100.000 peluang kerja tidak langsung," jelasnya.

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Saat ini jaringan Mixue telah memiliki lebih dari 2.000 gerai di Indonesia.

Perusahaan menyatakan akan terus memperkuat dukungan kepada mitra melalui inovasi produk, pemasaran, penguatan rantai pasok, serta pendampingan operasional agar usaha mitra dapat berkembang secara berkelanjutan.

Mixue Indonesia terus memperkuat dukungan bagi mitra franchise melalui pengembangan produk, promosi, rantai pasok, dan pendampingan operasional

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