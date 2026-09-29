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MIXUE Ungkap Sejumlah Investasi Besar untuk Dorong Pertumbuhan Mitra

MIXUE Ungkap Sejumlah Investasi Besar untuk Dorong Pertumbuhan Mitra
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MIXUE Franchise Meet Up Day yang digelar di Medan pada Agustus dan Jakarta pada September 2026. Foto: dok sumber

jpnn.com - MIXUE Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam melalui rangkaian Franchise Meet Up Day yang digelar di Medan pada Agustus dan Jakarta pada September 2026.

Mempertemukan mitra lama dan calon mitra baru dari berbagai wilayah Indonesia, acara ini sekaligus menjadi momentum bagi MIXUE untuk memperkenalkan sejumlah investasi strategis yang dirancang untuk meningkatkan daya saing produk, menekan biaya operasional, dan membuka peluang pertumbuhan omzet bagi para mitranya.

Antusiasme peserta dalam pertemuan baik di Medan dan Jakarta turut menghasilkan sejumlah penandatanganan komitmen pembukaan toko pada hari yang sama.

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Salah satu inovasi yang menarik perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana penerapan teknologi cold chain yang ditargetkan mulai diterapkan pada Desember 2026, dengan melibatkan 12 toko pada tahap awal.

Melalui teknologi ini, buah segar yang telah dipanen akan langsung dibekukan dan didistribusikan ke Indonesia menggunakan sistem rantai dingin.

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Teknologi tersebut memungkinkan MIXUE menghadirkan olahan buah asli dengan cita rasa yang lebih segar.

Dengan harga produk yang tetap terjangkau, peningkatan kualitas bahan baku ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi konsumen.

MIXUE Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam melalui rangkaian Franchise Meet Up Day

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