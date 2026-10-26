MJ Resmi Perkenalkan Diri Lewat Be Myself

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi pendatang baru, MJ (Mahardhika Jodie) resmi memperkenalkan diri ke kancah musik Indonesia.

Perkenalkan tersebut ditandai dengan peluncuran single debut yang bertitel Be Myself.

"Senang sekali akhirnya bisa merilis lagu perdana, By Myself, semoga banyak yang suka dengan lagu ini," kata MJ saat konferensi pers di Kemang, Jakarta Selatan pada Senin (26/10).

Be Myself merupakan sebuah lagu Pop/R&B dengan sentuhan nuansa 90-an dan pendekatan storytelling yang intim dan emosional.

Dalam usia 21 tahun, MJ mengangkat tema pencarian jati diri, identitas, dan keberanian menemukan jalan sendiri.

Menurutnya, Be Myself bercerita tentang perjalanan menemukan kembali diri sendiri setelah kehilangan salah satu support system terbaik dalam hidup.

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"Lagu ini relate dengan banyak orang," jelasnya.

Melalui musik dan konten, MJ ingin menyuarakan keresahan generasi muda yang sedang berada dalam fase mencari tahu siapa diri mereka sebenarnya, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana berani menjadi diri sendiri.