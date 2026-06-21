MJM 2026 Diikuti 10.200 Pelari, Bank Mandiri Beri Dampak yang Lebih Luas
jpnn.com, YOGYAKARTA - Event Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2026 sukses digelar pada Minggu (21/6) di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta.
Mengusung tema “More Than a Race”, gelaran tahunan ini menghadirkan pengalaman lari yang memadukan olahraga, budaya, pariwisata, keberlanjutan, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu rangkaian kegiatan yang terintegrasi.
Gelaran MJM tahun ini diikuti oleh 10.200 pelari dari 17 negara, menjadikannya jumlah peserta terbesar sejak pertama kali digelar pada 2017.
Para peserta mengikuti empat kategori lomba, yakni Marathon (42K), Half Marathon (21K), 10K, dan 5K Fun Run dengan lintasan yang telah tersertifikasi Association of International Marathons and Distance Races (AIMS).
Para peserta tidak hanya disuguhkan pengalaman berlari, tetapi kesempatan menikmati kekayaan budaya dan keindahan lanskap khas Yogyakarta.
Rute yang dilalui melintasi sejumlah ikon budaya, seperti Candi Plaosan, Monumen Taruna, serta kawasan perdesaan yang turut berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan ajang tersebut.
Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, MJM telah berkembang menjadi lebih dari ajang olahraga.
Menurutnya, MJM merupakan platform kolaborasi yang menghubungkan komunitas, pelaku usaha lokal, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk bersama-sama menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Pemberdayaan ekonomi lokal juga dilakukan Bank Mandiri melalui UMKM Festival yang melibatkan sekitar 60 pelaku UMKM yang berdomisili di sekitar Candi Prambanan.
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