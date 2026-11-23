jpnn.com - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri cacat formil, lantaran dalam proses penyusunan RUU dibentuk tanpa melalui harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.

MK juga menyatakan UU Polri tersebut harus direvisi dalam waktu paling lama 1 tahun ke depan.

Uji formil UU Polri tersebut diajukan oleh pemohon Zulfikar Putra Utama dan Muhammad Erza Suhaeri yang terigistrasi dengan nomor 251/PUU-XXIV/2026.

Baca Juga: Presiden PKS Singgung User Penyadapan Prabowo oleh Jenderal Listyo

Pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pengucapan putusan di Jakarta, Senin (23/11/2026), mengatakan bahwa yang perlu Mahkamah pertimbangan adalah adanya fakta hukum sikap DPR untuk mengambil alih RUU Polri yang dibahas DPR periode 2019-2024, menjadi usul inisiatif DPR periode 2024-2029, dengan tidak menggunakan tahap pengharmonisasian oleh Baleg, namun diputuskan bersama dalam forum Rapat Paripurna DPR.

"Terhadap hal demikian, Mahkamah berpendapat sekalipun kedudukan Rapat Paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan DPR, namun tidak dapat dipisahkan dan kewajiban DPR untuk melaksanakan kewenangan legislasi berdasarkan perundang-undangan," ujar Enny.

Mahkamah menegaskan, kewenangan Rapat Paripurna untuk menetapkan suatu RUU sebagai usul inisiatif DPR merupakan kewenangan yang sah. Namun, kewenangan tersebut tidak dengan sendirinya memberikan dasar untuk mengesampingkan tahapan yang secara khusus telah ditentukan oleh UU P3.

"Dengan demikian, persetujuan Rapat Paripurna harus dipahami sebagai bagian yang dapat menggantikan seluruh persyaratan prosedural sebelumnya,"

Enny juga menegaskan bahwa argumentasi yang menyatakan fungsi harmonisasi secara substantif telah dilaksanakan melalui pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), rapat kerja, panitia kerja, tim perumus, maupun tim sinkronisasi tidak dapat menggantikan pelaksanaan harmonisasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 Ayat (2) UU P3.