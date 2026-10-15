MK Minta UU Peradilan Militer Diubah, Batas Yurisdiksi Harus Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diubah dengan rumusan yang jelas dan tegas mengenai definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum.

Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pengucapan putusan di ruang sidang utama Gedung I MK, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Sidang tersebut membacakan putusan atas 22 permohonan. Menurut Enny, Mahkamah berpendapat undang-undang itu "harus dilakukan perubahan dengan memuat substansi yang jelas dan tegas" terkait pengertian kedua jenis tindak pidana tersebut.

Perubahan itu tidak hanya menyangkut definisi. Mahkamah juga menilai perlu ada batasan yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI. Selain itu, perubahan harus mewujudkan penyatuan peradilan militer di bawah satu atap secara penuh, mengatur pengadilan militer dalam situasi pertempuran, dan menyesuaikan ketentuan hukum acara yang diperlukan.

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Mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat dalam menentukan forum peradilan juga masuk dalam cakupan perubahan. Persoalan ini muncul ketika terdapat perbedaan pandangan apakah suatu perkara diajukan ke peradilan militer atau peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 127 UU Peradilan Militer. Kedua pasal itu turut diuji konstitusionalitasnya oleh para pemohon.

Pertimbangan tersebut termuat dalam putusan perkara nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu. Mereka menguji Pasal 9 angka 1, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 UU Peradilan Militer. Para pemohon meminta frasa tindak pidana dalam Pasal 9 angka 1 dimaknai sebagai tindak pidana militer.

Setelah mencermati permohonan itu, Mahkamah menilai frasa tindak pidana dalam Pasal 9 angka 1 sangat esensial karena menentukan substansi pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut. Karena itu, Mahkamah menyatakan tidak mungkin memberi pemaknaan seperti yang diminta pemohon tanpa menata seluruh UU Nomor 31 Tahun 1997. Penataan itu harus sesuai dengan amanat Pasal 65 dan Pasal 74 UU Nomor 34 Tahun 2004, yang merupakan amanat reformasi dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, kata Enny.

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Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Kamis (8/1), kuasa hukum para pemohon, Ibnu Syamsul Hidayat, menegaskan bahwa impunitas prajurit bertentangan dengan prinsip negara hukum dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Para pemohon juga menyoroti dampak yang lebih luas berupa melemahnya supremasi sipil dalam sistem pemerintahan demokratis. Dominasi yurisdiksi peradilan militer atas peradilan umum dinilai bertentangan dengan prinsip negara demokrasi konstitusional yang menempatkan kekuasaan sipil di atas kekuasaan militer.

Menurut pemohon, dualisme yurisdiksi itu bersumber dari Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer, yang memberi kedudukan khusus bagi prajurit TNI aktif untuk diadili secara eksklusif di peradilan militer, termasuk saat melakukan tindak pidana umum. Pengaturan tersebut dinilai berpotensi melahirkan impunitas dan melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum.