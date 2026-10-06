MK Soroti Bukti Pendidikan Gibran, Tak Temukan Ijazah Setara SMA

jpnn.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti bukti pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pencalonannya.

Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan ijazah SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan dokumen certificate of attendance yang menjadi salah satu dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak membuktikan kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu.

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"Certificate of attendance dan dokumen lainnya sama sekali menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul dalam sidang PHPU terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024 digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, malam ini, Selasa (6/10).

Menurut Arsul, fakta tersebut menjadi salah satu hal yang terungkap dalam proses persidangan.

MK kemudian menyatakan tidak memperoleh bukti yang cukup meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah setingkat SMA oleh Gibran yang dapat dijadikan dasar pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden.

"Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan," ujar Arsul.

Bukti yang dimaksud berkaitan dengan ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.