MK Tak Bisa Batalkan Status Gibran bin Jokowi sebagai Wapres, Tetapi...

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku tak bisa mendiskualifikasi atau membatalkan status Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI.

Hal demikian disampaikan hakim konstitusi Adies Kadir ketika membacakan putusan terkait PHPU syarat pendidikan Gibran sebagai cawapres di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10).

Mulanya, Adies menyatakan bahwa hakim tak menemukan bukti kuat Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang bisa disetarakan SMA atau sederajat di Indonesia.

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"Tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA," ujar Adies saat membacakan putusan, Selasa.

Diketahui, gugatan PHPU terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran diajukan mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain.

Pemohon menganggap Gibran tidak memenuhi syarat sebagai capres atau cawapres berupa bukti lulus SMA atau sederajat dan meminta MK mendiskualifikasi eks Wali Kota Solo itu.

Namun, kata Adies, perkara yang diajukan pemohon tidak tepat dimasukkan dalam rezim Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) seperti yang diajukan.

Sebab, kata dia, Gibran tidak lagi menyandang status sebagai cawapres setelah dilantik sebagai Wapres RI pada 20 Oktober 2024.