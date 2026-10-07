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MK Tak Kabulkan Gugatan Ijazah Gibran, Gerindra Minta Polemik Dihentikan

MK Tak Kabulkan Gugatan Ijazah Gibran, Gerindra Minta Polemik Dihentikan
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Jubir Partai Gerindra Sugiat Santoso menegaskan diplomasi aktif Presiden Prabowo memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Foto dokumentasi Sugiat

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Gerindra Sugiat Santoso mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan tidak diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

"Keputusan MK bersifat final and binding, sehingga seluruh dinamika hukum terkait PHPU Pilpres 2024 secara resmi telah selesai," kata Sugiat melalui layanan pesan, Rabu (7/10).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu mengatakan MK dalam putusannya telah menegaskan batasan legal standing para pemohon serta kewenangan PHPU yang memiliki tahapan dan tenggat waktu jelas. 

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"Proses pencalonan hingga penetapan telah melalui verifikasi lembaga berwenang sesuai koridor hukum yang berlaku pada saat tahapan pemilu berlangsung," ujar Sugiat.

Dia mengatakan Gerindra mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bijaksana menyikapi putusan MK nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

"Menghentikan polemik yang berlarut-larut serta bersatu mendukung keberlanjutan program kerja pemerintah demi menghadapi tantangan ekonomi global dan pembangunan nasional," katanya. 

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Dia menuturkan spekulasi dan wacana hukum yang terus memunculkan polemik terhadap posisi Wapres RI pascapelantikan, berisiko menciptakan ketidakpastian hukum.

"Hal ini dapat mengganggu iklim investasi, persepsi pasar, dan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik di Indonesia," lanjut Sugiat.

Jubir Gerindra Sugiat Santoso mengajak semua pihak menghentikan polemik setelah muncul putusan MK terhadap PHPU 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

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