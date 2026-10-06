MK Tak Temukan Bukti Gibran Punya Ijazah Setingkat SMA

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tak menemukan bukti yang kuat bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang bisa disetarakan setingkat SMA atau SMK di Indonesia yang menjadi syarat pencalonan untuk Pilpres 2029.

Hal demikian disampaikan hakim konstitusi Arsul Sani ketika membacakan putusan terkait PHPU syarat pendidikan Gibran sebagai cawapres di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10).

"Bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan tamat paling rendah SMA, MA, SMK, MA Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat," kata Arsul membacakan putusan, Selasa.

Arsul menyoroti certificate of attendance yang menjadi dasar dalam penerbitan surat keterangan Gibran menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri.

Dia menyebut surat tersebut pada dasarnya tidak menerangkan Gibran menamatkan sekolah setingkat SMA dan hanya menjelaskan putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) terdaftar dalam sebuah pembelajaran.

"Menurut Mahkamah certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran," kata Arsul.

Diketahui, gugatan PHPU terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran diajukan mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain.

Pemohon menganggap Gibran tidak memenuhi syarat sebagai capres atau cawapres berupa bukti lulus SMA atau sederajat dan meminta MK mendiskualifikasi eks Wali Kota Solo itu.