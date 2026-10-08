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MK Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran, PKS: DPR Dapat Mengambil Langkah

MK Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran, PKS: DPR Dapat Mengambil Langkah
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Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian. Sumber untuk JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian menyebut DPR perlu mencermati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. 

"DPR RI sesuai fungsi konstitusionalnya dapat mencermati dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memperkuat etika dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernergara, yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan," kata Pipin kepada awak media, Kamis (8/10).

Diketahui, MK tak menerima gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi syarat pencalonan.

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MK menyatakan pemohon, yakni Denny Indrayana dan sebelas lainnya tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan gugatan.

Sebab, mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan gugatan diajukan oleh pihak yang bukan peserta Pilpres 2024. 

Namun, MK dalam pertimbangan lainnya menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

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Pipin mengingatkan konstitusi memberikan standar etika, integritas, dan kepatuhan yang tinggi terhadap Presiden dan Wakil Presiden. 

"Demokrasi yang sehat membutuhkan bukan hanya kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga keteladanan dalam menjaga hukum, etika, dan kepatutan," kata alumnus Universitas Indonesia (UI) itu. 

Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian menyebut DPR bisa menindaklanjuti putusan MK terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka.

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