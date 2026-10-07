MK Tak Temukan Ijazah Gibran, Deddy PDIP Langsung Serukan Hak Angket

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyebut parlemen bisa menggunakan hak angket atau membentuk Pansus menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Mulanya, Deddy menilai ada isu penting yang muncul dalam putusan MK untuk perkara PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Diketahui, PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan 12 pemohon yang mempersoalkan syarat ijazah SMA sebagai pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Deddy menyoroti fakta MK dalam putusannya yang tak menemukan bukti kuat Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara SMA atau sederajat di Indonesia.

"Paling penting dari putusan itu ialah fakta bahwa MK tidak menemukan bukti bahwa Gibran punya ijazah SMA atau yang setara," kata Deddy melalui layanan pesan, Rabu (7/10).

Legislator Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) itu menuturkan putusan itu menandakan Gibran sejak awal tidak memenuhi syarat menjadi cawapres.

"Oleh karena itu, patut diduga bahwa dokumen yang disampaikan sebagai syarat administrasi pencalonan itu cacat secara hukum," kata Deddy.

Dari situ, dia menduga Gibran disinyalir melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam UUD RI pasal 7A dan 7B.