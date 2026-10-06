MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Ada Catatan terkait Bukti Ijazah

jpnn.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak menerima gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Meski permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, ada poin menarik dalam pertimbangan MK terkait ijazah pendidikan Gibran.

MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah yang setara dengan SMA.

Namun, MK tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

"Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pemohon sepanjang kedudukan hukum," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

MK menyatakan para pemohon bukan peserta Pilpres 2024. Karena itu, mereka dinilai tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perkara PHPU tersebut.

"Para pemohon dan pihak terkait tidak memiliki kedudukan hukum," ujar Suhartoyo.

Atas pertimbangan tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.