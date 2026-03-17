MKB Kembali Menggelar Andilan Potong Kebo Menjelang Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Kaum Betawi (MKB) kembali menggelar kegiatan Andilan Kebo, salah satu tradisi masyarakat Betawi menyambut hari raya Idulfitri atau lebaran.

Kegiatan Andilan Potong Kebo dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan dilaksanakan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Pondok Ranggon, Jakarta Timur, .

Dalam pernyataan media yang disampaikan oleh M. Ichwan Ridwan atau Bang Boim selaku ketua panitia menyebutkan bahwa Andilan Kebo 2026 ini merupakan bentuk pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat betawi setiap menjelang Idulfitri.

Baca Juga: Gubernur Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB demi Majukan Betawi

‎‎"Ini merupakan upaya MKB dalam mewarisi budaya orang-orang tua kita yang selalu bergotong royong dan berkolaborasi dalam merayakan Idulfitri sejak dulu" ungkap Bang Boim.

‎‎"Tiap tahun baik dalam lingkungan kampung ataupun jama'ah majelis ta'lim selalu melakukan urunan, patungan , andilan ataupun engkowan. Setiap orang dikenakan iuran setiap bulan untuk berpatungan membeli seekor kerbau yang akan dipotong beberapa hari menjelang lebaran. Dan tiap orang peserta atau anggota yang ikut andilan atau patungan akan mendapatkan daging, jeroan dan lain-lain secara proporsional sesuai nilai andilannya," terang Bang Boim.

"Andilan ini mengajarkan kita untuk selalu berkolaborasi dalam menyelesaikan hal-hal di dalam kemasyarakatan termasuk penyediaan daging kerbau untuk dikonsumsi sebagai hidangan saat lebaran," tutur Bang Boim.

Baca Juga: Yayasan MKB Nilai Investasi Sangat Penting Bagi Pulau Rempang

"Hal-hal sederhana inilah yang membuat orang betawi selalu kompak dan guyub dalam menghadapi berbagai persoalan di Jakarta. Dan setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikannya. Ini menunjukkan prinsip keadilan," lanjut Bang Boim.

‎‎"Jadi andilan bukan sekedar motong kebo dan bagi-bagi daging tetapi sarat makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat Betawi," pungkas Bang Boim.‎‎