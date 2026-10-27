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MKD DPR Diminta Beri Kejelasan soal Dugaan KDRT Legislator NasDem

MKD DPR Diminta Beri Kejelasan soal Dugaan KDRT Legislator NasDem
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Ilustrasi Gedung DPR RI. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI diminta tegas dalam menindak dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan anggota DPR berinisial RHB dari Fraksi Partai Nasdem.

Desakan ini disampaikan Achmad Firdausi, kuasa hukum dari korban berinisial EF. Ia telah membuat pengaduan pelanggaran kode etik anggota DPR RI ke MKD pada Januari 2026 lalu.

Firdaus meminta ketegasan MKD dalam menyikapi laporannya tersebut. Pasalnya, sudah hampir 10 bulan berjalan laporan itu tidak disikapi oleh MKD.

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“Kami mendesak agar ada kejelasan dalam kasus ini. Korban butuh jawaban resmi, apakah memang sudah diberhentikan, atau perlu ada yang dilengkapi berkas kami agar bisa lanjut?” tanya Firdausi dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta.

Tentang kasus ini, Firdaus mengurai bahwa RHB dan EF menikah pada tahun 2002 dan telah dikarunia 3 orang anak. Dugaan peristiwa KDRT pertama terjadi pada tahun 2014 lalu.

Pada saat itu, terjadi adu mulut yang berujung penganiayaan oleh RHB yang mengakibatkan EF jatuh sakit dan trauma.

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Tekanan tinggi dari RHB, kata Firdaus, membuat EF tidak dapat mengadukan kasus ini ke kepolisian, termasuk untuk melakukan visum atas kekerasan fisik yang dialami.

“Semua akses yang merupakan hak bersama ditutup oleh RHB dan tidak dapat digunakan oleh EF. Di antaranya, pemakaian mobil, uang belanja tidak diberikan. Untuk menghindarkan kekerasan yang sangat kasar dilakukan oleh Teradu, maka Pengadu tinggal di rumah mertua selama 3 bulan,” tegasnya.

Firdaus meminta ketegasan MKD dalam menyikapi laporannya tersebut. Pasalnya, sudah hampir 10 bulan berjalan laporan itu tidak disikapi oleh MKD

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