MKD Menjatuhkan Sanksi kepada Sahroni & Nafa Urbach, Paloh: Kami Menghormati
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan partainya menghormati putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang menjatuhkan sanksi terhadap legislator DPR RI Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Menurutnya, NasDem sudah memutuskan Sahroni dan Nafa nonaktif dan ditindaklanjuti melalui putusan di MKD.
Paloh berkata demikian setelah membuka acara Fun Walk di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Minggu (9/11).
"Itu mekanisme DPR yang harus kami hormati, kan. Partai sudah memberikan nonaktif, MKD melaksanakan prosesnya, sebagaimana mekanisme yang ada di dewan," ujar pemilik Media Group itu, Minggu.
Paloh mengatakan NasDem tidak berencana mengganti Sahroni dan Nafa di DPR setelah putusan nonaktif terhadap keduanya.
"Sampai saat ini belum. Maksudnya memang kami, menghormati, ya, semua proses itu," ujarnya.
Sebelumnya, MKD membuat putusan terhadap lima legislator nonaktif terkait kasus pelanggaran etik.
Tiga dari lima legislator nonaktif terbukti melanggar kode etik dan disanksi nonaktif dengan waktu beragam.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan partainya tidak akan melakukan PAW terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
