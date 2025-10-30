MKD Tolak Pengunduran Diri Keponakan Prabowo sebagai Anggota DPR
jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan Rahayu Saraswati tetap menjadi legislator dari fraksi Gerindra meskipun sebelumnya keponakan Presiden RI Prabowo Subianto itu menyatakan ingin mundur dari parlemen.
Hal demikian seperti dikatakan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam dalam keterangan persnya, Kamis (30/10).
"Memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029," kata Dek Gam, Kamis.
Legislator fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut putusan menolak pengunduran diri Rahayu setelah MKD melaksanakan rapat pada Rabu (29/10) kemarin.
Dek Gam menyebut rapat Rabu kemarin turut membahas surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra terkait pengunduran diri Rahayu.
"Membahas surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-043/B/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 perihal surat keterangan terkait keanggotaan Saudari Rahayu Saraswati," ujarnya.
Dek Gam mengatakan aspek hukum terkait pelanggaran etik tidak terpenuhi, sehingga MKD menolak pengunduran diri Saraswati.
"Mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan Tata Beracara MKD, serta putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra," ujarnya.
Legislator fraksi Gerindra yang juga keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati tetap menjadi anggota DPR setelah muncul putusan MKD.
