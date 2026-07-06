menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » MKGR Bakal Gelar Mubeslub, Nama Wihaji Menguat Jadi Ketum

MKGR Bakal Gelar Mubeslub, Nama Wihaji Menguat Jadi Ketum

MKGR Bakal Gelar Mubeslub, Nama Wihaji Menguat Jadi Ketum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Plt Ketua Umum MKGR Maman Abdurrahman (tengah) dalam konferensi pers pelaksanaan Mubeslub organisasinya di Jakarta, Senin (6/7). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) bakal melaksanakan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) di Jakarta, pada Sabtu (11/7) dengan agenda satu di antaranya menentukan ketua umum definitif. 

Nama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menguat sebagai Ketum MKGR dalam Mubeslub. 

Hal demikian seperti disampaikan Plt Ketua Umum MKGR Maman Abdurrahman dalam konferensi pers pelaksanaan Mubeslub organisasinya di Jakarta, Senin (6/7).

Baca Juga:

Maman mengatakan posisi Ketum MKGR saat ini kosong setelah pejabat definitif sebelumnya, Adies Kadir ditunjuk sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Beliau sudah mengundurkan diri dari bulan awal bulan Februari lalu," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Maman mengatakan Mubeslub nantinya beragenda mengesahkan pengunduran diri Adies, mengangkat Plt Ketum MKGR, lalu memilih pemimpin organisasi secara definitif. 

Baca Juga:

Alumnus Universitas Trisakti itu mengatakan aspirasi kader MKGR di tingkat bawah mengusulkan Wihaji sebagai ketum organisasi secara definitif. 

"Kalau berdasarkan opini aspirasi yang muncul, usulan dari pengurus-pengurus MKGR di daerah-daerah, sebagian besar mengusulkan Pak Wihaji menjadi next Ketua Umum MKGR," kata Maman.

Nama kader MKGR Wihaji menguat sebagai ketum organisasi tersebut yang bakal dilaksanakan di Jakarta, Sabtu (11/7).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI