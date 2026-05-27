MLDSPOT Siapkan Experience Musik dan Lifestyle di Java Jazz Festival 2026

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu festival musik terbesar di Indonesia, myBCA International Java Jazz Festival 2026 segera digelar di NICE, PIK2, Jakarta pada 29-31 Mei 2026.

Sebagai brand yang lekat dengan musik, lifestyle, dan culture generasi muda, MLDSPOT kembali menghadirkan berbagai activation kreatif dan interaktif yang dirancang untuk menciptakan pengalaman festival yang lebih fresh, ekspresif, dan memorable.

Kehadiran MLDSPOT di Java Jazz Festival 2026 juga menjadi bagian dari upaya brand untuk membangun koneksi yang lebih dekat dengan generasi muda melalui pengalaman festival musik yang immersive dan selaras dengan kultur anak muda masa kini.

Representatif MLDSPOT, Nathaniel Widhiyanto Utomo mengatakan bahwa Java Jazz Festival menjadi platform yang tepat untuk menjangkau generasi muda yang dekat dengan musik, lifestyle, dan culture.

Dia menilai, kolaborasi antara MLDSPOT dan Java Jazz juga dilandasi kesamaan visi dalam menghadirkan ruang ekspresi yang dekat dengan minat dan passion anak muda masa kini.

“Tahun ini MLDSPOT kembali hadir di Java Jazz Festival karena event ini sangat dekat dengan target audience kami, terutama generasi muda yang akrab dengan musik, lifestyle, dan culture. Apalagi tahun ini venue berpindah ke NICE di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 yang lebih luas dan modern, sehingga memberikan ruang eksplorasi lebih besar bagi MLDSPOT untuk menghadirkan activation yang kreatif dan interaktif bagi anak muda saat ini,” ungkap Nathan.

Menurutnya, kesamaan visi antara MLDSPOT dan Java Jazz Festival menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pengalaman festival yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk bebas berekspresi dan mengeksplorasi minat.

MLDSPOT dan Java Jazz sama-sama ingin memberikan ruang buat anak muda bebas berekspresi, menikmati experience yang seru, sekaligus jadi tempat untuk explore passion di dunia musik.