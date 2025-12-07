MLS Cup: Lionel Messi Bawa Inter Miami Juara
jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola Lionel Messi membawa Inter Miami menjuarai MLS Cup 2025.
Inter Miami menjadi juara setelah menaklukkan Vancouver Whitecaps dengan skor 3-1 pada partai final di Florida, Amerika Serikat, Minggu dini hari WIB,
Dikutip dari MLS, gelar itu bersejarah untuk Inter Miami karena menjadi yang pertama sejak klub itu berdiri pada 2018.
Gol-gol Inter Miami pada laga tersebut datang dari bunuh diri bek Vancouver Edier Ocampo (8'), Rodrigo De Paul (71') dan Tadeo Allende (90+6'). Dua dari tiga gol Inter Miami berasal dari assist Lionel Messi.
Sementara, Vancouver yang diperkuat eks bintang Timnas Jerman Thomas Mueller, memperkecil kedudukan melalui Ali Ahmed (60').
Pertandingan Inter Miami dan Vancouver Whitecaps ketat sejak awal. Sama-sama mengincar trofi perdana di MLS Cup, kedua tim tampil menyerang untuk mencuri gol.
Inter Miami berhasil menjadi tim pertama yang membuka keunggulan. Pada menit kedelapan, umpan silang penyerang Tadeo Allende dibelokkan oleh bek Vancouver Edier Ocampo masuk ke gawang sendiri.
Gol tersebut menaikkan semangat Inter Miami yang menurunkan para pemain terbaiknya seperti Messi, Jordi Alba dan Sergio Busquets. Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga turun minum.
Lione Messi membawa Inter Miami menjuarai MLS Cup 2025. Messi memberikan dua assist dalam pertandingan final melawan Vancouver Whitecaps
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lionel Messi Masih Berharap Bisa Tampil di Piala Dunia 2026
- Piala Dunia 2026: Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Siap Ukir Rekor yang Nyaris Mustahil
- Argentina Taklukkan Angola 2-0, Messi Cetak 1 Gol, 1 Assist
- Pep Guardiola Sebut Erling Haaland Selevel Messi & Ronaldo
- Busquets & Alba Pensiun, Messi Menyampaikan Respons Penuh Emosi
- Pertamina Umumkan Para Juara Pertamuda Seed and Scale 2025, Ini Daftarnya