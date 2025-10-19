MLSC Yogyakarta Seri 1 2025-2026, Baburroyyan Kiyudan & SD Muhammadiyah Karangploso Juara

jpnn.com, YOGYAKARTA - Partai final MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Yogyakarta Seri 1 2025 - 2026 yang berlangsung di Stadion Tridadi, Minggu (19/10) berlangsung seru dan kompetitif.

Pada kelompok usia (KU) 10, MI Baburroyyan Kiyudan sukses menjadi juara usai melakoni pertandingan sengit melawan SDN 3 Imogiri dengan skor 5-4.

Sementara pada KU 12, SD Muhammadiyah Karangploso tampil dominan membekuk SDN 2 Wonoharjo yang berstatus sebagai Juara MLSC Yogyakarta Seri 1 2024 dengan hasil akhir 6-1.

Mencuplik jalannya pertandingan final KU 10 MilkLife Soccer Challenge Yogyakarta Seri 1 2025 - 2026 antara SDN 3 Imogiri melawan MI Baburroyyan Kiyudan berlangsung sengit dan menegangkan.

Hujan sembilan gol terjadi di pertandingan yang berlangsung terbuka dan saling serang sejak kick-off babak pertama bergulir. Bahkan, SDN 3 Imogiri langsung menciptakan gol cepat yang diciptakan Razqa Hurun Nuha saat laga baru berusia 1 menit melalui skema serangan cepat.

Namun, hanya butuh waktu dua menit untuk bisa menyamakan kedudukan 1-1 lewat tembakan jarak jauh yang dilepaskan Aqilla Azahra Putri Yuana.

Kemampuan melepaskan tembakan akurat dari jarak jauh membuat Aqilla kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-9 dan membuat timnya bisa membalikkan keadaan menjadi unggul 2-1. Gol itu sanggup dibayar Viola Jessica Christina setelah berhasil menyarangkan bola ke dalam gawang MI Baburroyyan Kiyudan pada menit ke-11.

Skor imbang 2-2 hanya bertahan satu menit karena tembakan langsung Aqilla dari tengah lapangan terlalu sulit dibendung kiper Mysha Adeeva Afsheen. Tambahan satu gol menjadikan MI Baburroyyan Kiyudan bisa menutup babak pertama dengan kedudukan 3-2.